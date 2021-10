Green pass lavoro, a Palazzo Chigi controlli per ministri in arrivo per Cdm (Di venerdì 15 ottobre 2021) Le nuove regole per il Green pass toccano anche i ministri, arrivati alla spicciolata a Palazzo Chigi per prendere parte al Cdm. L’accesso per loro non avviene più dal cancello centrale, ma passando dai tornelli a sinistra dell’ingresso, così da mostrare il passaporto vaccinale allo scanner deputato a controllare anche la temperatura corporea. Stessa procedura per i giornalisti -con qualche inghippo in sala stampa- e per gli addetti esterni in arrivo a Chigi, come il personale che si occupa della pulizia del Palazzo. Anche per i ministri in arrivo dall’ingresso posteriore stessa procedura, con lo scanner pronto a rilevare il Green pass. E’ il primo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 15 ottobre 2021) Le nuove regole per iltoccano anche i, arrivati alla spicciolata aper prendere parte al Cdm. L’accesso per loro non avviene più dal cancello centrale, maando dai tornelli a sinistra dell’ingresso, così da mostrare ilaporto vaccinale allo scanner deputato a controllare anche la temperatura corporea. Stessa procedura per i giornalisti -con qualche inghippo in sala stampa- e per gli addetti esterni in, come il personale che si occupa della pulizia del. Anche per iindall’ingresso posteriore stessa procedura, con lo scanner pronto a rilevare il. E’ il primo ...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - MatteoCa_ : Ha senso contestare il governo Draghi(che personalmente mi fa cagare) per una misura che tutela le persone? Poi pot… - AlessandraPredo : RT @FValsamoggia: @giorgiomule @AlertVirus Chiedere immediata revoca del green pass per andare a lavorare. Come mai in questo caso non segu… -