Green pass, la tensione sui social in queste ore resta massima (Di venerdì 15 ottobre 2021) AGI - L'attesa è finita, me le polemiche proseguono: oggi è entrato in vigore il Green pass obbligatorio sui posti di lavoro, ma è anche il giorno della protesta. In numerose città italiane ci sono state minacce di scioperi, i portuali di Genova e Trieste chiedono un rinvio dell'obbligo di presentare il certificato vaccinale, ma l'allarme, al momento, sembra rientrato e non ci dovrebbe essere nessun blocco delle attività. tensione anche in Liguria e allarme degli autotrasportatori: "Rischio paralisi". Confetra annuncia: "il 30% dei padroncini e l'80% degli autisti stranieri non lo ha il certificato verde". In caso di forte divergenza dei dati rispetto ai paesi senza Green pass (tutti) sarei lo stesso contrario per questioni etiche ma non avrei problemi ad evidenziare il dato. — Claudio Borghi A.

