Green pass | la protesta non blocca l' Italia | tante manifestazioni e pochi disagi

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - NicolaPorro : #greenpass, ecco quel che potrebbe accadere se Draghi non dovesse tornare sui suoi passi... ?? - repubblica : Green Pass, il consigliere no vax Barillari barricato nella Regione Lazio: 'Uscirò solo con la forza' - paulecci : RT @noitre32: #Trieste CONFERMATO lo sciopero finché il governo NON decide di eliminare il green pass. ?? - caruso38gmail : Bologna, alla manifestazione No green pass la vergogna degli insulti alla Segre urlati al microfono… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Il primo giorno dell'obbligo sul lavoro. Il popolo noscende in piazza in tutta Italia nel primo giorno dell'obbligo nelle aziende senza però bloccare il Paese. Pochi i disagi anche nelle città portuali dove i manifestanti hanno provato a ...I componenti dei seggi ed i rappresentanti di lista accreditati per il turno di ballottaggio delle elezioni comunali in programma domenica e lunedì prossimi non dovranno esibire il certificato verde ...ROMA (ITALPRESS) – Tensioni sì, ma per fortuna niente scontri. La giornata del 15 ottobre, segnata sul calendario come ad altissimo rischio per via dell’introduzione obbligatoria del green pass nei lu ...No Green Pass day: la mappa degli scioperi (da Trieste in giù), nessun vero blocco, boom di test e vaccini prime dosi ...