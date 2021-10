Green pass, il New York Times sull'Italia: "I più audaci in Europa" (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nelle principali città Italiane divampano le proteste contro l' obbligo di Green pass per i lavoratori e, contemporaneamente, il New York Times guarda con interesse all'Italia: ha assunto "la ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nelle principali cittàne divampano le proteste contro l' obbligo diper i lavoratori e, contemporaneamente, il Newguarda con interesse all': ha assunto "la ...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - NicolaPorro : #greenpass, ecco quel che potrebbe accadere se Draghi non dovesse tornare sui suoi passi... ?? - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - DiegoCa_73 : RT @MinistroEconom1: Domani è la data in cui entra in vigore il greenpass, e coinciderà col momento in cui quelli dei Parioli si accorgono… - Marcolit67 : RT @byoblu: Inizia la mobilitazione nazionale contro il green pass. A Torino hanno aderito gli operai di Fiat Avio. Segui la diretta su Byo… -