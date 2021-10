Green pass, il momento rivelatore del governo Draghi (Di venerdì 15 ottobre 2021) È andata bene, non ci sono stati blocchi, come dire, sistemici, ma solo i prevedibili episodi occasionali e limitati, con qualche rallentamento dell’attività lavorativa o dei trasporti (a Roma ha creato più danni un albero caduto sull’autostrada per Fiumicino). L’esame superato significa qualcosa per il governo e anche per la maggioranza. Mantenere, contro tante voci, anche minacciose, il proposito di consentire l’accesso ai luoghi comuni, compresi quelli lavorativi, solo se muniti di certificazione vaccinale o di tampone (pagato da chi lo usa), è stata una scelta che può caratterizzare questa stagione nel nome di Mario Draghi. È stato uno dei suoi momenti rivelatori. Anche se la frase “il governo va avanti” era stata detta più volte in passato e di fronte a piccoli e grandi tentativi di condizionamento politico, in ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 15 ottobre 2021) È andata bene, non ci sono stati blocchi, come dire, sistemici, ma solo i prevedibili episodi occasionali e limitati, con qualche rallentamento dell’attività lavorativa o dei trasporti (a Roma ha creato più danni un albero caduto sull’autostrada per Fiumicino). L’esame superato significa qualcosa per ile anche per la maggioranza. Mantenere, contro tante voci, anche minacciose, il proposito di consentire l’accesso ai luoghi comuni, compresi quelli lavorativi, solo se muniti di certificazione vaccinale o di tampone (pagato da chi lo usa), è stata una scelta che può caratterizzare questa stagione nel nome di Mario. È stato uno dei suoi momenti rivelatori. Anche se la frase “ilva avanti” era stata detta più volte inato e di fronte a piccoli e grandi tentativi di condizionamento politico, in ...

