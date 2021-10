Green pass, i cittadini di San Marino vaccinati con Sputnik sono esentati fino al 31 dicembre: lo ha deciso il Consiglio dei ministri (Di venerdì 15 ottobre 2021) I cittadini di San Marino vaccinati con il vaccino Sputnik saranno esentati dal Green pass fino al 31 dicembre. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri nelle ore scorse, e lo ha comunicato in conferenza stampa per l’analisi dei dati del Monitoraggio settimanale al ministero della Salute. “Purtroppo Sputnik non è ancora all’interno di questa lista”, aveva fatto sapere il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, rispondendo a una domanda della stampa russa durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio regionale Covid-19 della Cabina di Regia. “Però questo è un vaccino che è stato approvato non solo in Russia, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Idi Sancon il vaccinosarannodalal 31. Lo haildeinelle ore scorse, e lo ha comunicato in conferenza stampa per l’analisi dei dati del Monitoraggio settimanale al ministero della Salute. “Purtropponon è ancora all’interno di questa lista”, aveva fatto sapere il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, rispondendo a una domanda della stampa russa durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio regionale Covid-19 della Cabina di Regia. “Però questo è un vaccino che è stato approvato non solo in Russia, ma ...

