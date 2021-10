Green pass, Ferro (Fdi) a iNews24: “Il Governo ha imposto una vaccinazione obbligatoria senza assumersene la responsabilità” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Oggi il Green pass diventerà ufficialmente obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro, sia nel settore pubblico che nel privato. Sono previste numerose manifestazioni di protesta in tutta Italia, secondo lei cosa dobbiamo aspettarci? “Innanzitutto auspichiamo che ci sia un maggior controllo rispetto a delle tensioni che troppo spesso, come nel caso di Roma, hanno L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Oggi ildiventerà ufficialmente obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro, sia nel settore pubblico che nel privato. Sono previste numerose manifestazioni di protesta in tutta Italia, secondo lei cosa dobbiamo aspettarci? “Innanzitutto auspichiamo che ci sia un maggior controllo rispetto a delle tensioni che troppo spesso, come nel caso di Roma, hanno L'articolo proviene da Inews.it.

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - ioeilmiomare : RT @stopcensura2020: Militari senza Green Pass espulsi da alloggi. Si uniscono ai portuali di Trieste: “Tutti in piazza” - vaniacavi : RT @dottorbarbieri: ???? Ottocento lavoratori sono fuori e un centinaio dentro, di fatto il porto oggi non sta funzionando'. Lo dice Stefano… -