Green pass e lavoro: al momento nessun disagio registrato a Benevento (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – nessun disagio, al momento, si registra a Benevento e in provincia nel primo giorno di Green pass obbligatorio esteso a tutti i lavoratori pubblici e privati. Nella sanità pubblica, Asl e ospedale, ci sono solo una decina di operatori, non appartenenti alla categoria sanitaria, non vaccinati ma in possesso della prescrizione di esonero. nessuna criticità viene segnalata anche nelle aziende e negli uffici pubblici del capoluogo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

