Green Pass, Draghi il duro: ignora le proteste e va avanti Solo se si mette molto male, giù i prezzi dei tamponi (Di venerdì 15 ottobre 2021) Massima attenzione a Palazzo Chigi e nelle forze politiche per valutare che cosa sta accadendo da Nord a Sud nel primo giorno in cui, per legge, il Green Pass è obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro. La situazione - spiegano fonti della maggioranza - "per il momento non è drammatica". Si... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 15 ottobre 2021) Massima attenzione a Palazzo Chigi e nelle forze politiche per valutare che cosa sta accadendo da Nord a Sud nel primo giorno in cui, per legge, ilè obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro. La situazione - spiegano fonti della maggioranza - "per il momento non è drammatica". Si... Segui su affaritaliani.it

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - AndreaMarretti : RT @CicRosina: è inutile che indossi la maglietta dei no green pass se non sei mai andato a nessuno dei loro concerti - SummaDeceptio : RT @molumbe: “Noi rimarremo qui fino a quando il Green Pass non verrà eliminato”. Stefano Puzzer, leader della protesta #NoGreenPass #port… -