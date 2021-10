Green pass, De Luca: “Non ti vaccini e vuoi tamponi gratis? Le tue fisime te le paghi tu”. Su Forza Nuova: “Pugno duro per queste bestie” (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Nessun passo indietro rispetto al Green pass e nessun tampone gratuito per chi non vuole essere responsabile. Ti fai il tampone ogni 48 ore e te lo paghi tu. Perché dovrebbe pagarlo lo Stato se ti offre il vaccino gratis? Non vuoi vaccinarti? Le tue fisime, i tuoi sfizi te li paghi tu”. Così, nel suo consueto appuntamento su Facebook, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si rivolge ai contestatori del Green pass e dei vaccini, aggiungendo: “Se lo Stato abbassa i prezzi dei tamponi, va benissimo, ma deve valere anche per i vaccinati. Quindi, non ti vaccini? Te ne vai a casa, non c’è problema. Facciamo fare gli straordinari ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Nessuno indietro rispetto ale nessun tampone gratuito per chi non vuole essere responsabile. Ti fai il tampone ogni 48 ore e te lotu. Perché dovrebbe pagarlo lo Stato se ti offre il vaccino? Nonvaccinarti? Le tue, i tuoi sfizi te litu”. Così, nel suo consueto appuntamento su Facebook, il presidente della Regione Campania Vincenzo Desi rivolge ai contestatori dele dei, aggiungendo: “Se lo Stato abbassa i prezzi dei, va benissimo, ma deve valere anche per i vaccinati. Quindi, non ti? Te ne vai a casa, non c’è problema. Facciamo fare gli straordinari ai ...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - NicolaPorro : #greenpass, ecco quel che potrebbe accadere se Draghi non dovesse tornare sui suoi passi... ?? - RobertoBurioni : Con la salute non si scherza. Ai suoi cari condoglianze, voi vaccinatevi non per il green pass ma per salvarvi la v… - Ehij6 : @matteosalvinimi A Trieste aspettano una tua visita per parlare del green pass, che la Lega ha votato senza battere… - ilbarone1967 : RT @piergiuseppe36: #GovernoDeiPeggiori Carabinieri, 5mila senza Green Pass cacciati dalle caserme: “Mai accaduto nella storia dell’Arma ht… -