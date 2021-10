Green Pass, dal taglio di ferie e stipendio alle esenzioni: le regole per i lavoratori (Di venerdì 15 ottobre 2021) La certificazione verde diventerà obbligatoria per tutti i lavoratori dal 15 ottobre. Sono esenti gli esclusi per motivi di salute dalla campagna vaccinale. Il soggetto preposto al controllo è il datore di lavoro, che sarà libero di organizzare le verifiche. Possibili i controlli a campione e prima o dopo l’ingresso. Per il dipendente senza certificato la sanzione è tra i 600 e i 1.500 euro, oltre alla sospensione di retribuzione e contributi Leggi su tg24.sky (Di venerdì 15 ottobre 2021) La certificazione verde diventerà obbligatoria per tutti idal 15 ottobre. Sono esenti gli esclusi per motivi di salute dalla campagna vaccinale. Il soggetto preposto al controllo è il datore di lavoro, che sarà libero di organizzare le verifiche. Possibili i controlli a campione e prima o dopo l’ingresso. Per il dipendente senza certificato la sanzione è tra i 600 e i 1.500 euro, oltre alla sospensione di retribuzione e contributi

