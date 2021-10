Green Pass da oggi attivo per i lavoratori: a Bologna servizi a rischio (Di venerdì 15 ottobre 2021) oggi 15 ottobre si da avvio all’obbligatorietà del GreenPass per tutti i lavoratori. Si prospettano numerosi disservizi nei vari settori. Tper, azienda bolognese di servizi, oggi con 88 autisti in meno e 24 nuovi impiegati. Le forze dell’ordine sono in allerta per le possibili proteste a riguardo. Partono i controlli: 452 dipendenti dell’Ausl per controlli a tappeto. Green Pass nel bolognese: la situazione della Tper Con l’avvio oggi dell’obbligatorietà del Green Pass per tutti i lavorati in tutti i settori i disservizi potrebbero essere moltissimi a causa della mancanza di personale. In maniera particolare sarà il settore dei trasporti a soffrirne maggiormente: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021)15 ottobre si da avvio all’obbligatorietà delper tutti i. Si prospettano numerosi disnei vari settori. Tper, azienda bolognese dicon 88 autisti in meno e 24 nuovi impiegati. Le forze dell’ordine sono in allerta per le possibili proteste a riguardo. Partono i controlli: 452 dipendenti dell’Ausl per controlli a tappeto.nel bolognese: la situazione della Tper Con l’avviodell’obbligatorietà delper tutti i lavorati in tutti i settori i dispotrebbero essere moltissimi a causa della mancanza di personale. In maniera particolare sarà il settore dei trasporti a soffrirne maggiormente: ...

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - Laura_0583 : RT @dessere88: Manifestazione No Green Pass al Porto di Trieste 15 Ottobre 2021 ore 09:00 “Adesione in forte crescita. La giornata è sol… - emillyele : RT @IlPrimatoN: I #portualidiTrieste non sono soli. In molte città italiane migliaia di lavoratori contestano il certificato verde obbligat… -