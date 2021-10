Green pass, cosa cambia? Ecco cosa si può fare senza (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Green pass è diventato una misura fondamentale ed essenziale. Molti cittadini lo hanno a disposizione ma alcuni no. Per loro, cosa si può fare senza? Green pass (AdobeStock)La certificazione verde obbligatoria ha fatto discutere. Le ultime manifestazioni a Roma ne sono l’esempio lampante. Una manifestazione rovinata da alcuni esponenti che hanno fatto scattare l’allarme nel Governo. Al di là delle proteste nella Capitale, la certificazione verde è obbligatoria. Da oggi, tantissime attività si possono fare solo se si ha a disposizione il Green pass. In sua assenza, le attività a disposizione per una persona sono molto limitate. Una rinuncia a gran parte di vita ... Leggi su chenews (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ilè diventato una misura fondamentale ed essenziale. Molti cittadini lo hanno a disposizione ma alcuni no. Per loro,si può(AdobeStock)La certificazione verde obbligatoria ha fatto discutere. Le ultime manifestazioni a Roma ne sono l’esempio lampante. Una manifestazione rovinata da alcuni esponenti che hanno fatto scattare l’allarme nel Governo. Al di là delle proteste nella Capitale, la certificazione verde è obbligatoria. Da oggi, tantissime attività si possonosolo se si ha a disposizione il. In sua as, le attività a disposizione per una persona sono molto limitate. Una rinuncia a gran parte di vita ...

