Green pass: Confindustria Brescia, piena operatività in aziende territorio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Milano, 15 ott. (Adnkronos) - piena operatività delle imprese aderenti a Confindustria Brescia nel primo giorno di obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro. Il 93% delle aziende contattate dall'associazione degli industriali di Brescia non ha riscontrato alcun problema nella gestione della procedura, con il 77% delle imprese che ha effettuato controlli sulla totalità dei lavoratori. Per l'83% del campione il controllo del Green pass è avvenuto al momento di accesso nei luoghi di lavoro. Per il 96% delle imprese, inoltre, non si sono verificate nemmeno ipotesi di adesione agli scioperi per evitare le conseguenze di legge legate al mancato possesso del Green pass.

