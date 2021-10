Green pass Barillari (ex M5s): “io dentro Consiglio regionale senza pass, attendo Autorità” (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Il 15 ottobre 2021: i libri di storia ricorderanno questa giornata come la Giornata della vergogna. Sono entrato nel mio ufficio senza Green pass e senza tampone. Da questo momento aspetto le forze dell’ordine che mi dicano che non posso più stare nel mio ufficio a lavorare, aspetto che le Autorità di questo Stato, che dovrebbero difendere la Costituzione della Repubblica Italiana, mi vengano a prendere per farmi uscire con la forza”. Lo scrive il consigliere regionale del Lazio Davide Barillari, ex M5s, su R020, Rete di Reti composta da gruppi locali di cittadini, che si riuniscono in Fuochi che si relazionano fra loro per organizzare iniziative, campagne e azioni. “Io non opporrò resistenza: il mio è un atto simbolico, politico, istituzionale, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Il 15 ottobre 2021: i libri di storia ricorderanno questa giornata come la Giornata della vergogna. Sono entrato nel mio ufficiotampone. Da questo momento aspetto le forze dell’ordine che mi dicano che non posso più stare nel mio ufficio a lavorare, aspetto che ledi questo Stato, che dovrebbero difendere la Costituzione della Repubblica Italiana, mi vengano a prendere per farmi uscire con la forza”. Lo scrive il consiglieredel Lazio Davide, ex M5s, su R020, Rete di Reti composta da gruppi locali di cittadini, che si riuniscono in Fuochi che si relazionano fra loro per organizzare iniziative, campagne e azioni. “Io non opporrò resistenza: il mio è un atto simbolico, politico, istituzionale, ...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - CHELSEA11943471 : RT @Misurelli77: I #portualidiTrieste dovrebbero andare in massa alla manifestazione antifascista di sabato,non fare uno sciopero incompren… - battmark2 : RT @AStramezzi: Bassetti: “Il Green Pass, non ha nulla di scientifico, non ha nulla di Medico, serve a obbligare a vaccinare,è politico, un… -