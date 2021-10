Green pass, Barillari e Cunial si chiudono in un ufficio della Regione: “Resistere per esistere” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il consigliere regionale Davide Barillari e la deputata del gruppo misto Sara Cunial si sono barricati dentro un ufficio della Regione Lazio per protestare contro l’obbligo del Green pass. “Resistere per Resistere”, è lo slogan lanciato dai due politici. “Stiamo occupando il consiglio regionale del Lazio da questa mattina e restiamo qui per difendere il diritto al lavoro insieme a tantissime persone che oggi non potranno entrare in ufficio”, hanno fatto sapere. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il consigliere regionale Davidee la deputata del gruppo misto Sarasi sono barricati dentro unLazio per protestare contro l’obbligo del. “per”, è lo slogan lanciato dai due politici. “Stiamo occupando il consiglio regionale del Lazio da questa mattina e restiamo qui per difendere il diritto al lavoro insieme a tantissime persone che oggi non potranno entrare in”, hanno fatto sapere. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

