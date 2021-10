Green pass, Barillari e Cunial occupano ufficio della Regione Lazio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Non solo manifestazioni e scioperi nel giorno dell’ introduzione dell’obbligatorietà del Green pass nei luoghi di lavoro. Nel palazzo del Consiglio regionale del Lazio infatti, da ieri sera va in scena l’occupazione del proprio ufficio da parte del consigliere Davide Barillari, accompagnato da Sara Cunial, deputata del gruppo Misto, anche lei come Barillari espulsa dal L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Non solo manifestazioni e scioperi nel giorno dell’ introduzione dell’obbligatorietà delnei luoghi di lavoro. Nel palazzo del Consiglio regionale delinfatti, da ieri sera va in scena l’occupazione del proprioda parte del consigliere Davide, accompagnato da Sara, deputata del gruppo Misto, anche lei comeespulsa dal L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - NicolaPorro : #greenpass, ecco quel che potrebbe accadere se Draghi non dovesse tornare sui suoi passi... ?? - RobertoBurioni : Con la salute non si scherza. Ai suoi cari condoglianze, voi vaccinatevi non per il green pass ma per salvarvi la v… - frankponch72 : RT @Napalm51: Le manifestazioni le farei vestito da transgender, con bandiera arcobaleno e giubbotto giallo, cantando bella ciao e sventola… - AlexTheModLife : RT @Miti_Vigliero: No green pass, in 5mila a Trieste: i portuali: “Blocco a oltranza”. Tuiach colpisce un manifestante, aggredita troupe R… -