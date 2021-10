Green Pass: Barbera (Uniport) ha prevalso il buon senso (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Ha prevalso il buon senso e il senso di responsabilità che auspicavamo ieri". Lo afferma il presidente di Uniport l'Associazione che rappresenta tutte le imprese che operano in ambito portuale, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Haile ildi responsabilità che auspicavamo ieri". Lo afferma il presidente dil'Associazione che rappresenta tutte le imprese che operano in ambito portuale, ...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - NicolaPorro : #greenpass, ecco quel che potrebbe accadere se Draghi non dovesse tornare sui suoi passi... ?? - repubblica : Green Pass, il consigliere no vax Barillari barricato nella Regione Lazio: 'Uscirò solo con la forza' - CORDESCOM : RT @SecolodItalia1: Il Pg della Cassazione (fratello di un senatore Pd) chiede di tagliare lo stipendio al giudice no Green Pass https://t.… - cirneaf : RT @eziomauro: Milano, altra manifestazione No Green Pass -