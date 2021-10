Green pass, al porto di Livorno nessuna protesta. I sindacati: “Il problema vero è la mancanza di lavoro” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Mentre le proteste sono in corso in molte città d’Italia, a Livorno no. I portuali della città toscana infatti hanno deciso di non manifestare. Ne scrive Repubblica, che riporta le parole di Giuseppe Gucciardo, segretario della Filt Cgil: “Il nostro problema è il lavoro che spesso manca, ci sono persone che vorrebbero lavorare e non ne hanno la possibilità”. Fra Livorno e Piombino quasi 2mila addetti, di cui 1500 a Livorno. “La lotta deve avere un senso”, prosegue Guicciardo sul quotidiano diretto da Maurizio Molinari: “Certo che le discussioni ci sono state tra di noi, però alla fine ha prevalso il pragmatismo: per noi la vaccinazione è il rimedio alla pandemia“. Sarebbero circa una ventina i lavoratori non vaccinati, che hanno chiesto all’azienda di avere prezzi calmierati per i tamponi. “È un dato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Mentre le proteste sono in corso in molte città d’Italia, ano. I portuali della città toscana infatti hanno deciso di non manifestare. Ne scrive Repubblica, che riporta le parole di Giuseppe Gucciardo, segretario della Filt Cgil: “Il nostroè ilche spesso manca, ci sono persone che vorrebbero lavorare e non ne hanno la possibilità”. Frae Piombino quasi 2mila addetti, di cui 1500 a. “La lotta deve avere un senso”, prosegue Guicciardo sul quotidiano diretto da Maurizio Molinari: “Certo che le discussioni ci sono state tra di noi, però alla fine ha prevalso il pragmatismo: per noi la vaccinazione è il rimedio alla pandemia“. Sarebbero circa una ventina i lavoratori non vaccinati, che hanno chiesto all’azienda di avere prezzi calmierati per i tamponi. “È un dato ...

