Green pass, al Ministero dell'Istruzione ritorno in presenza senza problemi (Di venerdì 15 ottobre 2021) Non si registrano code o problemi per il rientro totalmente in presenza dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione in viale Trastevere a Roma. Lo rendono noto fonti dello stesso Ministero. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Tutte le volte che i camalli hanno battuto i governi È su quella forza che ora si fa leva per rivedere l'obbligo di green pass sui luoghi di lavoro: 'non per ideologia', sottolineano i portuali genovesi, 'ma per diritto e sicurezza dei lavoratori'. Il ...

Il presidio degli operai anti - green pass davanti alle fabbriche di Torino Oggi non possiamo entrare perché siamo senza green pass. L'azienda ha segnalato la nostra assenza , il posto non lo rischiamo ma non siamo pagati'. Altri presidi - fanno sapere i sindacati - sono ...

Green pass obbligatorio. Picchetti e sit-in dei no-pass Rai News Green pass: porto Genova, presidio al varco Etiopia È il fronte del porto ad agitare il venerdì del ‘green-pass day’, quello in cui parte l’obbligo della certificazione verde per l’accesso ai luoghi di lavoro. Il panorama delle mobilitazioni ...

Brunetta entra con il green pass, "tutto regolare" (ANSA) - ROMA, 15 OTT - Anche il ministro Renato Brunetta, entra con il green pass negli uffici del dipartimento funzione pubblica. Poco dopo le 8 varca il portone del ministero a bordo dell'auto di ...

