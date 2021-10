Green pass al lavoro, scatta l’obbligo. Presidio a Trieste, allerta nelle città. DIRETTA (Di venerdì 15 ottobre 2021) I portuali di Trieste scioperano e c'è l'incognita mezzi pubblici. Draghi tira dritto, ipotesi sconti per le aziende che pagano i tamponi ai lavoratori. Annunciate per oggi nuove manifestazioni no vax. Polizia in allerta per scongiurare possibili disordini. Intanto confermato il carcere a Castellino e Fiore: "Hanno istigato alla violenza" scrive il gip. Restano sotto 3mila i nuovi casi, il numero di tamponi supera i 300mila giornalieri. Il tasso di positività scende poco sotto l'1, 40 i decessi nelle ultime 24 ore Leggi su tg24.sky (Di venerdì 15 ottobre 2021) I portuali discioperano e c'è l'incognita mezzi pubblici. Draghi tira dritto, ipotesi sconti per le aziende che pagano i tamponi ai lavoratori. Annunciate per oggi nuove manifestazioni no vax. Polizia inper scongiurare possibili disordini. Intanto confermato il carcere a Castellino e Fiore: "Hanno istigato alla violenza" scrive il gip. Restano sotto 3mila i nuovi casi, il numero di tamponi supera i 300mila giornalieri. Il tasso di positività scende poco sotto l'1, 40 i decessiultime 24 ore

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - dynaevo13 : RT @myo75ho: Non ti sei vaccinato fino a oggi perché non ti andava, non per convinzione o paura, ma pigrizia mentale, e ti lamenti perché n… - Emrys77 : RT @petunianelsole: Tessera verde inventata prima che ci fosse la pandemia -