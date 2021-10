Green Pass al lavoro, oggi si comincia. La situazione da Trieste a Palermo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sale la tensione con l’entrata in vigore del certificato anti Covid sui luoghi di lavoro nella data del 15 ottobre Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sale la tensione con l’entrata in vigore del certificato anti Covid sui luoghi dinella data del 15 ottobre

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - mauriziocanetta : #permattinieri??????Zero ricoveri per covid, 972 casi. Giovani i più infettati. ??????Decreto Green pass obbligatorio per… - Gabriele885 : RT @rej_panta: A partire dal 15 novembre, la #Francia potrebbe dire addio al Green pass, tornando così alla quasi normalità, Macron fa retr… -