Green pass al lavoro, le aziende che pagheranno i tamponi ai non vaccinati: «Così salviamo la produzione» (Di venerdì 15 ottobre 2021) Da oggi scatta l’obbligo di Green pass per tutti i lavoratori italiani. All’ingresso di uffici, fabbriche e studi professionali sarà necessario esibire la Certificazione Covid-19 per attestare la propria immunizzazione tramite vaccino o la propria negatività al virus tramite tampone, effettuato entro le 48 ore precedenti. È proprio su quest’ultimo punto che i dipendenti non vaccinati continuano a battere i piedi, chiedendo al governo e ai datori di lavoro test gratuiti per tutti. «Il costo del tampone non può essere a carico dell’azienda ma del lavoratore che lo deve fare», tuona però il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, mentre da parte del governo si attende un rafforzamento del credito d’imposta del 30% sulle spese di sanificazione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nell’attesa, e nonostante ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 ottobre 2021) Da oggi scatta l’obbligo diper tutti i lavoratori italiani. All’ingresso di uffici, fabbriche e studi professionali sarà necessario esibire la Certificazione Covid-19 per attestare la propria immunizzazione tramite vaccino o la propria negatività al virus tramite tampone, effettuato entro le 48 ore precedenti. È proprio su quest’ultimo punto che i dipendenti noncontinuano a battere i piedi, chiedendo al governo e ai datori ditest gratuiti per tutti. «Il costo del tampone non può essere a carico dell’azienda ma del lavoratore che lo deve fare», tuona però il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, mentre da parte del governo si attende un rafforzamento del credito d’imposta del 30% sulle spese di sanificazione e sicurezza nei luoghi di. Nell’attesa, e nonostante ...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - vadoaberlino : RT @Itsmylifemusic1: L'entrata d'ingresso al Porto di Ancona è stata bloccata. NO GREEN PASS ???????????? Ci siamo anche noi - MLipperi : RT @mgmaglie: 'Siete isolati dal sindacato' 'siete isolati dalla politica' 'il Green pass non verrà mai tolto'. @RaiPortaaPorta @BrunoVespa… -