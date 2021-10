Green pass al lavoro, corsa al tampone nelle farmacie bergamasche: “Pronti a farne 8mila al giorno” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Bergamo. L’ora ‘X’ è scattata. Da venerdì 15 ottobre, il Green pass per accedere in azienda – come in qualsiasi altro luogo di lavoro, pubblico o privato – diventa obbligatorio. La corsa al tampone negativo per ottenere la certificazione verde – e dunque poter entrare al lavoro senza aver fatto il vaccino – è partita anche nelle farmacie bergamasche. Dove, stima Giovanni Petrosillo, presidente di Federfarma Bergamo, si prevedono di effettuare un massimo di 8 mila tamponi al giorno (quelli antigenici rapidi hanno validità 48 ore, quelli molecolari 72). Il conto è presto fatto, dice Petrosillo. “Tutto – premette – dipende dall’organizzazione e dal personale a disposizione delle singole farmacie. ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 15 ottobre 2021) Bergamo. L’ora ‘X’ è scattata. Da venerdì 15 ottobre, ilper accedere in azienda – come in qualsiasi altro luogo di, pubblico o privato – diventa obbligatorio. Laalnegativo per ottenere la certificazione verde – e dunque poter entrare alsenza aver fatto il vaccino – è partita anche. Dove, stima Giovanni Petrosillo, presidente di Federfarma Bergamo, si prevedono di effettuare un massimo di 8 mila tamponi al(quelli antigenici rapidi hanno validità 48 ore, quelli molecolari 72). Il conto è presto fatto, dice Petrosillo. “Tutto – premette – dipende dall’organizzazione e dal personale a disposizione delle singole. ...

