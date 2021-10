Green pass al lavoro, all’estero sono tutti fessi? (Di venerdì 15 ottobre 2021) 00:00 Green pass per i lavoratori, oggi si vedrà se c’è casino. Draghi tira dritto. Per il Foglio l’Italia è un’altra volta all’avanguardia: ma questi hanno bevuto. 05:20 La virologa Viola dice sulla Stampa che senza Green pass sarà libero solo il virus. Per Brambilla non si parli di pacificazione, qui nessuna guerra civile. 07:20 Forza Nuova, scandalo per il Domani, perché paga l’affitto di due case popolari a Milano. 08:20 Parola ai commensali. 08:44 Forza Italia, scandalo per il Foglio, perché litigano per la successione a capogruppo alla Camera di Roberto Occhiuto diventato presidente della Calabria. 09:50 Travaglio sfotte Merlo per l’intervista a Marcello Dell’Utri e continua con le baggianate sulla Trattativa Stato-mafia. 10:35 Alitalia, oggi parte Ita: Capone durissimo sul Foglio. 11:04 Caos Libano, per ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 15 ottobre 2021) 00:00per i lavoratori, oggi si vedrà se c’è casino. Draghi tira dritto. Per il Foglio l’Italia è un’altra volta all’avanguardia: ma questi hanno bevuto. 05:20 La virologa Viola dice sulla Stampa che senzasarà libero solo il virus. Per Brambilla non si parli di pacificazione, qui nessuna guerra civile. 07:20 Forza Nuova, scandalo per il Domani, perché paga l’affitto di due case popolari a Milano. 08:20 Parola ai commensali. 08:44 Forza Italia, scandalo per il Foglio, perché litigano per la successione a capogruppo alla Camera di Roberto Occhiuto diventato presidente della Calabria. 09:50 Travaglio sfotte Merlo per l’intervista a Marcello Dell’Utri e continua con le baggianate sulla Trattativa Stato-mafia. 10:35 Alitalia, oggi parte Ita: Capone durissimo sul Foglio. 11:04 Caos Libano, per ...

