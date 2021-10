Green pass: addetti alla manutenzione stradale bloccano l’azienda (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Tammaro (Ce) – Lavoratori addetti alla manutenzione stradale rendono noto di aver bloccato l’azienda di Napoli e Caserta, che ha sede nel comune di San Tammaro. Il picchetto con il blocco dei mezzi di lavoro è partito stamattina su iniziativa dei lavoratori ‘Banchi Nuovi’ iscritti al S.I.Cobas. “L’iniziativa – dicono – è contro l’obbligo vaccinale e per il ritiro del Green pass, provvedimento scellerato e discriminatorio”. La decisione è stata comunicata all’azienda ed ai lavoratori aderenti alle altre sigle sindacali. “Vogliamo lavorare tutti a prescindere dal Green pass, non accettiamo il ricatto del governo. Non possiamo sostenere una tassa occulta come quella del tampone ogni 48 ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Tammaro (Ce) – Lavoratorirendono noto di aver bloccatodi Napoli e Caserta, che ha sede nel comune di San Tammaro. Il picchetto con il blocco dei mezzi di lavoro è partito stamattina su iniziativa dei lavoratori ‘Banchi Nuovi’ iscritti al S.I.Cobas. “L’iniziativa – dicono – è contro l’obbligo vaccinale e per il ritiro del, provvedimento scellerato e discriminatorio”. La decisione è stata comunicata aled ai lavoratori aderenti alle altre sigle sindacali. “Vogliamo lavorare tutti a prescindere dal, non accettiamo il ricatto del governo. Non possiamo sostenere una tassa occulta come quella del tampone ogni 48 ...

