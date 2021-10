Green pass, a Trieste protestano i portuali (Di venerdì 15 ottobre 2021) Migliaia di persone si sono radunate al porto di Trieste per protestare contro l’entrata in vigore dell’obbligo del Green pass sul lavoro. La manifestazione è stata promossa dal sindacato autonomo Coordinamento lavoratori portuali. “Il porto funziona”, ha precisato il governatore friulano Massimiliano Fedrica, “anche se in alcuni passaggi con ranghi ridotti e quindi con qualche difficoltà”. Fedriga ha chiesto di “non arrivare a scontri frontali, perché vorrebbe dire fare un danno economico al Paese. Le istituzioni sono disponibili al dialogo, però all’interno delle regole”. lms/mgg/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 ottobre 2021) Migliaia di persone si sono radunate al porto diper protestare contro l’entrata in vigore dell’obbligo delsul lavoro. La manifestazione è stata promossa dal sindacato autonomo Coordinamento lavoratori. “Il porto funziona”, ha precisato il governatore friulano Massimiliano Fedrica, “anche se in alcuniaggi con ranghi ridotti e quindi con qualche difficoltà”. Fedriga ha chiesto di “non arrivare a scontri frontali, perché vorrebbe dire fare un danno economico al Paese. Le istituzioni sono disponibili al dialogo, però all’interno delle regole”. lms/mgg/mrv su Il Corriere della Città.

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - SonTommaso : RT @molumbe: “Noi rimarremo qui fino a quando il Green Pass non verrà eliminato”. Stefano Puzzer, leader della protesta #NoGreenPass #port… - CRobbiano : Ieri sera pizza Non ci è stato chiesto il Green Pass ma alla cassa è partito l'infervoro Scioperano da oggi per pro… -