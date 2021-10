Graziani: «Vlahovic? Aspettiamo, ne ho visti tanti di presunti campioni che poi si sono persi» (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ciccio Graziani ha parlato ai microfoni di Juventusnews24.com di Dusan Vlahovic: le parole dell’ex attaccante Ciccio Graziani ha parlato ai microfoni di Juventusnews24.com di Dusan Vlahovic. Le sue parole. CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE Si parla tanto di Vlahovic in chiave mercato: sarebbe il profilo giusto per la Juventus del presente e del futuro? «Per Vlahovic dobbiamo aspettare questo campionato, ne ho visti tanti di presunti campioni fare benissimo una stagione e poi perdersi. Sarà importante per lui confermarsi su certi livelli e fare un altro campionato importante. Il secondo anno è sempre un punto interrogativo, anche se per quello che sta facendo vedere è un grande talento e ha tutte le potenzialità per ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ciccioha parlato ai microfoni di Juventusnews24.com di Dusan: le parole dell’ex attaccante Ciccioha parlato ai microfoni di Juventusnews24.com di Dusan. Le sue parole. CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE Si parla tanto diin chiave mercato: sarebbe il profilo giusto per la Juventus del presente e del futuro? «Perdobbiamo aspettare questo campionato, ne hodifare benissimo una stagione e poi perdersi. Sarà importante per lui confermarsi su certi livelli e fare un altro campionato importante. Il secondo anno è sempre un punto interrogativo, anche se per quello che sta facendo vedere è un grande talento e ha tutte le potenzialità per ...

