Grande Fratello Vip | Nicola si dichiara | Miriana | tu mi piaci tanto

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Nella Casa del 'Vip 'sono sempre più vicini. Dopo il bacio galeotto tra i due non c'è stato un solo giorno in cui non si siano rivolti attenzioni particolari. E ...

Nella Casa del 'Vip ' Nicola e Miriana sono sempre più vicini. Dopo il bacio galeotto tra i due non c'è stato un solo giorno in cui non si siano rivolti attenzioni particolari. E adesso sdraiati sui ...Non sono giorni semplici alVip per Sophie Codegoni . Dopo l'avvicinamento a Manuel Bortuzzo e i faccia a faccia con Soleil Sorgè, un'ex tronista, sua collega a 'Uomini e donne' ha prende parola sul social: '...Il nuotatore ha detto che l’ultima volta, il fastidio è stato talmente forte che si è dovuto operare e, proprio per non avere delle complicazioni importanti, oggi vedrà il medico prima della diretta ...Non solo Manila Nazzaro, ma anche Francesca Cipriani ha accusato alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip di organizzare finte liti. La prima nella notte, infatti, ha affermato: Ma chi crede più a ...