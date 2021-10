Grande Fratello Vip, è finita tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Poi la rivelazione ambigua: “Sul telefono ho tutte le foto dei miei ex in certi momenti” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Al Grande Fratello Vip 6, Lulù Selassié non si arrende e, nonostante Manuel Bortuzzo le abbia detto di volere i propri spazi, lei continua a corteggiarlo. Durante l’ultima puntata del reality andata in onda su Canale 5, lo stesso Alfonso Signorini era intervenuto per farle aprire gli occhi. La Princess, però, sembra non sentire ragione e allora il nuotatore ha deciso di mettere le cose in chiaro: “Tu fai il tuo e io faccio il mio“, ha dichiarato lui. Capitolo chiuso (si spera), ora Selassié sta cercando di ritagliarsi un nuovo ruolo nella Casa, indipendente da Manuel. A far parlare, sui social, sono state alcune dichiarazioni ‘hot’, riportate anche da Novella 2000. Dapprima la sorella Clarissa si è rivolta ai presenti Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) AlVip 6,non si arrende e, nonostantele abbia detto di volere i propri spazi, lei continua a corteggiarlo. Durante l’ultima puntata del reality andata in onda su Canale 5, lo stesso Alfonso Signorini era intervenuto per farle aprire gli occhi. La Princess, però, sembra non sentire ragione e allora il nuotatore ha deciso di mettere le cose in chiaro: “Tu fai il tuo e io faccio il mio“, ha dichiarato lui. Capitolo chiuso (si spera), orasta cercando di ritagliarsi un nuovo ruolo nella Casa, indipendente da. A far parlare, sui social, sono state alcune dichiarazioni ‘hot’, riportate anche da Novella 2000. Dapprima la sorella Clarissa si è rivolta ai presenti Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu ...

