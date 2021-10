Grande Fratello Vip 6: le anticipazioni della decima puntata (Di venerdì 15 ottobre 2021) Questa sera andrà in onda su Canale 5 la decima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, con la conduzione di Alfonso Signorini e con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nelle vesti di opinioniste. Nel corso della diretta di questa sera fari puntati su due grandi ospiti che faranno il loro ingresso in Casa: si tratta di Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini, due sportivi che hanno fatto la storia del nuoto italiano e che saranno una sorpresa per Manuel Bortuzzo, anche lui appassionato nuotatore. In nomination, a rischio di eliminazione definitiva dal reality, ci sono Davide Silvestri, Raffaella Fico e Amedeo Goria e proprio quest’ultimo, che tra l’altro tutti i sondaggi online danno come più quotato per abbandonare la Casa del Grande ... Leggi su isaechia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Questa sera andrà in onda su Canale 5 lasesta edizione delVip, con la conduzione di Alfonso Signorini e con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nelle vesti di opinioniste. Nel corsodiretta di questa sera fari puntati su due grandi ospiti che faranno il loro ingresso in Casa: si tratta di Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini, due sportivi che hanno fatto la storia del nuoto italiano e che saranno una sorpresa per Manuel Bortuzzo, anche lui appassionato nuotatore. In nomination, a rischio di eliminazione definitiva dal reality, ci sono Davide Silvestri, Raffaella Fico e Amedeo Goria e proprio quest’ultimo, che tra l’altro tutti i sondaggi online danno come più quotato per abbandonare la Casa del...

Advertising

GrandeFratello : Inutile girarci intorno: c’è sempre un comodino! ?? Grande Fratello ha deciso di darvi un’opportunità unica: nelle… - trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - fattoquotidiano : Occhio alle denunce sulla sicurezza [di Francesco Casula] - infoitcultura : Grande Fratello Vip, l'ira di Manila Nazzaro: 'Teatrini organizzati e finte liti, non mi faccio prendere in giro da… - infoitcultura : “Grande Fratello Vip”, una gieffina lancia una bomba: “Ho paura” -