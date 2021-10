Grande Fratello Vip 2021 | decima puntata – Fuori Amedeo | 4 donne al televoto senza eliminazione Nicola-Miriana e Gianmaria-Sophie nuove coppie

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 16 ottobre 2021)GF VipIlVipcontinua con lae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del venerdì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. GF Vip: la diretta minuto per minuto della21.44: Breve anteprima. 21.48: Signorini entra in studio e dà ufficialmente il via alla. La Volpe ha cambiato look: parrucca mora. “Magari non riconoscendomi mi parla”, scherza rivolgendosi alla Bruganelli, che replica: “Speriamo almeno che la cugina sia migliore”. E stretta di mano sia! Adriana Volpe - GF Vip ...