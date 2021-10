Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni puntata 15 ottobre: chi sono gli ospiti di stasera, concorrenti in nomination ed eliminati (Di venerdì 15 ottobre 2021) A pochissimi giorni dall’ultima puntata, torna il classico appuntamento del venerdì per chiudere in bellezza la settimana con il Grande Fratello Vip, il reality che sta appassionando e sta tenendo incollati al televisore giorno dopo giorno migliaia di telespettatori. Ma cosa succederà stasera, venerdì 15 ottobre? Chi entrerà nella casa per fare le sorprese ai ‘vipponi’? Chi, invece, dovrà abbandonare il gioco? Grande Fratello Vip: chi sono i concorrenti in nomination stasera 15 ottobre 2021 In nomination e quindi a rischio eliminazione tre concorrenti: Amedeo Goria, Raffaella Fico e Davide Silvestri. Chi dovrà abbandonare il gioco a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 ottobre 2021) A pochissimi giorni dall’ultima, torna il classico appuntamento del venerdì per chiudere in bellezza la settimana con ilVip, il reality che sta appassionando e sta tenendo incollati al televisore giorno dopo giorno migliaia di telespettatori. Ma cosa succederà, venerdì 15? Chi entrerà nella casa per fare le sorprese ai ‘vipponi’? Chi, invece, dovrà abbandonare il gioco?Vip: chiin15Ine quindi a rischio eliminazione tre: Amedeo Goria, Raffaella Fico e Davide Silvestri. Chi dovrà abbandonare il gioco a ...

Advertising

GrandeFratello : Inutile girarci intorno: c’è sempre un comodino! ?? Grande Fratello ha deciso di darvi un’opportunità unica: nelle… - trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - fattoquotidiano : Occhio alle denunce sulla sicurezza [di Francesco Casula] - DavideTheGr8 : RT @ResistoSempre: Sanitari che devono fare la fila per poter timbrare sempre che il grande fratello dia l'ok al #GreenpassObbligatorio E… - ElizabethRavag1 : RT @ResistoSempre: Sanitari che devono fare la fila per poter timbrare sempre che il grande fratello dia l'ok al #GreenpassObbligatorio E… -