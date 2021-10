Gran Bretagna, ucciso a coltellate il deputato Tory David Amess: aggredito da un 25enne che è stato arrestato. Johnson: “Sono scioccato” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Una “scena scioccante”. Così l’hanno descritta alcuni testimoni che hanno assistito all’aggressione a colpi di coltello che ha causato la morte di David Amess, deputato britannico Tory di 69 anni, all’interno di una chiesa metodista nell’Essex, nel sud dell’Inghilterra. Le autorità, che hanno arrestato l’uomo, un 25enne, e recuperato quella che si pensa sia l’arma del delitto, stanno indagando sul movente dell’aggressione. La polizia ha fatto sapere che “non stiamo cercando un altro elemento, non crediamo che ci siano dei complici”. Intanto, il Parlamento di Westminster ha ammainato le bandiere a mezz’asta, mentre Boris Johnson è rientrato a Downing Street dalla sua trasferta a Bristol. Uno dei presenti, Anthony Finch, ha raccontato a Sky News di aver visto l’assassino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Una “scena scioccante”. Così l’hanno descritta alcuni testimoni che hanno assistito all’aggressione a colpi di coltello che ha causato la morte dibritannicodi 69 anni, all’interno di una chiesa metodista nell’Essex, nel sud dell’Inghilterra. Le autorità, che hanno arrel’uomo, un, e recuperato quella che si pensa sia l’arma del delitto, stanno indagando sul movente dell’aggressione. La polizia ha fatto sapere che “non stiamo cercando un altro elemento, non crediamo che ci siano dei complici”. Intanto, il Parlamento di Westminster ha ammainato le bandiere a mezz’asta, mentre Borisè rientrato a Downing Street dalla sua trasferta a Bristol. Uno dei presenti, Anthony Finch, ha raccontato a Sky News di aver visto l’assassino ...

