Graduatorie Permanenti ATA 24 mesi: in quali casi ci si può inserire con il solo diploma di licenza media (Di venerdì 15 ottobre 2021) Graduatorie ATA: affrontiamo la problematica dell'inserimento con licenza media, relativamente alla graduatoria 24 mesi, la permanente da cui si accede al contratto a tempo indeterminato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 15 ottobre 2021)ATA: affrontiamo la problematica dell'inserimento con, relativamente alla graduatoria 24, la permanente da cui si accede al contratto a tempo indeterminato. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Graduatorie Permanenti ATA 24 mesi: in quali casi ci si può inserire con il solo diploma di licenza media - infoitinterno : Personale ATA, il servizio prestato senza il titolo non è valido neanche nelle graduatorie permanenti - ProDocente : Personale ATA, il servizio prestato senza il titolo non è valido neanche nelle graduatorie permanenti - orizzontescuola : Personale ATA, il servizio prestato senza il titolo non è valido neanche nelle graduatorie permanenti -