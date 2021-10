Governo: ok Cdm a nomina Pancalli presidente comitato Paralimpico (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina dell'avvocato Luca Pancalli a presidente del comitato italiano Paralimpico (Cip). Lo rende noto il comunicato di Palazzo Chigi diramato al seguito del Cdm. "La nomina - si legge - fa seguito all'avvenuta elezione da parte del Consiglio nazionale del Cip e all'acquisizione dei pareri favorevoli delle competenti Commissioni parlamentari". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri ha deliberato ladell'avvocato Lucadelitaliano(Cip). Lo rende noto il comunicato di Palazzo Chigi diramato al seguito del Cdm. "La- si legge - fa seguito all'avvenuta elezione da parte del Consiglio nazionale del Cip e all'acquisizione dei pareri favorevoli delle competenti Commissioni parlamentari".

