Governo: Draghi riunisce Cics, sul tavolo anche piano triennale e crisi afghana (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Si è svolta a Palazzo Chigi la riunione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, presieduta dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. Il Cics, il cui compito è di assicurare la programmazione e il coordinamento di tutte le attività in materia di cooperazione allo sviluppo, ha approvato: lo schema del Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2021-2023, che delinea la visione strategica della Cooperazione italiana; la Relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2019; le Linee guida sull'uguaglianza di genere e l'empowerment di donne, ragazze e bambine; le Linee guida sull'infanzia e l'adolescenza". "E' stata inoltre presentata - si legge in una nota di Palazzo Chigi - una nota informativa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Si è svolta a Palazzo Chigi la riunione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, presieduta dal presidente del Consiglio, Mario. Il, il cui compito è di assicurare la programmazione e il coordinamento di tutte le attività in materia di cooperazione allo sviluppo, ha approvato: lo schema del Documentodi programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2021-2023, che delinea la visione strategica della Cooperazione italiana; la Relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2019; le Linee guida sull'uguaglianza di genere e l'empowerment di donne, ragazze e bambine; le Linee guida sull'infanzia e l'adolescenza". "E' stata inoltre presentata - si legge in una nota di Palazzo Chigi - una nota informativa ...

