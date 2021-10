Gossip | le notizie del 15 ottobre 2021

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Tutte le principalididi oggi venerdì 15Guenda Goria, figlia di Amedeo del ‘Grande Fratello Vip 6‘, ha commentato, sulle pagine del settimanale ‘Novella 2000’, i concorrenti della nuova edizione del reality di Canale 5 a cui ha preso parte lo scorso anno: Ovviamente seguo costantemente mio padre perché ha tantissime cose da raccontare. Di lui si dicono tante cose, spesse volte bizzarre, ma se lo conoscessero meglio cambierebbero tutti idea. E poi sono molto amica di Alex Belli che secondo me sta facendo un bellissimo percorso. Alex ha una personalità molto forte, e questo lo aiuta. Al momento lo definirei un po’ il leader della casa e questo mi piace, poi vedremo. Pierpaolo Pretelli: proposta di matrimonio a Giulia Salemi in tv? Il magazine ‘Nuovo’, in edicola questa settimana, ha ...

Advertising

SissyBlue6 : RT @AleEquilibrium: Stato dell'informazione in Italia. Notizie di politica ed economia, inframmezzate dall'importante dentifricio di di Di… - giuseppe_alto : #luluselassie #gfvip il video della conversazioni intima fa il giro del web - Mariann47105177 : - Mariann47105177 : @smoking_wendy - RagnacciG : @implacata @Spectra_anna Considera che ste merde di giornali e/o siti campano più col gossip, il derby delle wags e… -

Ultime Notizie dalla rete : Gossip notizie

ComingSoon.it

Non sonoche mettono il principe Harry e Meghan Markle in una posizione lusinghiera. L'autrice Penny Junor, infatti, ha rilevato che l'azienda potrebbe rappresentare un serio pericolo per l'...Se prima l'intrattenimento in bagno era affidato alla radio, alle parole crociate, ai fumetti o alle riviste patinate delle mamme che spaziavano dalla cucina alledie cultura, oggi ...Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda dal 25 al 29 ottobre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese. Occhi pun ...Le trame della soap opera dal 25 al 29 ottobre evidenziano che Petra chiederà a Giuseppe di inviarle altro denaro ...