Golf | PGA Tour 2021-2022 | super primo round di Robert Streb che guida la The CJ Cup

Il PGA Tour continua l'avvicinamento alla stagione 2022 dando spazio ad una delle kermesse più giovani del panorama Golfistico internazionale. Via dunque alla The CJ Cup (montepremi 9,75 milioni di dollari), evento giunto alla quinta edizione che si disputa sul percorso par 72 del The Summit Club di Las Vegas (Nevada, Stati Uniti). All'origine la competizione si articolava sul the Nine Bridges Golf Club di Jeju Island (Corea del Sud), ma l'avvento del covid-19 ha difatti dirottato la CJ Cup negli USA. Il field è composto da 78 Golfisti scelti tra ranking FedEx Cup, vincitori di alcuni tornei del Korean Tour, ed inviti degli sponsor. Al termine del primo round guida la leaderboard Robert Streb.

