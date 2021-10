Golden Boy, i 20 finalisti: Maldini e Piccoli gli unici italiani (Di venerdì 15 ottobre 2021) E’ stata diffusa quest’oggi la lista dei 20 finalisti per il premio Golden Boy. Due i calciatori italiani presenti nell’elenco Luned’ 13 dicembre, a Torino, ci sarà la premiazione per il Golden Boy, che incorona il miglior giocatore Under21 dell’ultimo anno solare. Due gli italiani presenti nella lista dei 20 finalisti: Daniel Maldini del Milan e Roberto Piccoli dell’Atalanta. Tra i favoriti sicuramente Eduardo Camavinga del Real Madrid e Pedri, ormai consolidato titolare del Barcellona nonostante la giovane età. Questo l’elenco completo: Adeyemi (Salisburgo)Bellingham (Borussia Dortmund)Camavinga (Real Madrid)De Katelaere (Club Bruges)Gavi (Barcellona)Gravenberch (Ajax)Greenwood (Manchester United)Maldini (Milan)Musiala ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) E’ stata diffusa quest’oggi la lista dei 20per il premioBoy. Due i calciatoripresenti nell’elenco Luned’ 13 dicembre, a Torino, ci sarà la premiazione per ilBoy, che incorona il miglior giocatore Under21 dell’ultimo anno solare. Due glipresenti nella lista dei 20: Danieldel Milan e Robertodell’Atalanta. Tra i favoriti sicuramente Eduardo Camavinga del Real Madrid e Pedri, ormai consolidato titolare del Barcellona nonostante la giovane età. Questo l’elenco completo: Adeyemi (Salisburgo)Bellingham (Borussia Dortmund)Camavinga (Real Madrid)De Katelaere (Club Bruges)Gavi (Barcellona)Gravenberch (Ajax)Greenwood (Manchester United)(Milan)Musiala ...

