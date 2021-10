Gli Usa vogliono bloccare Honor. Secondo alcuni senatori Huawei tira ancora i fili (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo tante indiscrezioni arriva l'ufficialità: alcuni senatori Usa hanno chiesto a Biden di inserire Honor nella stessa blacklist di Huawei. Secondo i membri del Senato la vendita è stata fittizia ed è servita a aggirare l'embargo Usa... Leggi su dday (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo tante indiscrezioni arriva l'ufficialità:Usa hanno chiesto a Biden di inserirenella stessa blacklist dii membri del Senato la vendita è stata fittizia ed è servita a aggirare l'embargo Usa...

