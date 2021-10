Gli uomini non hanno l’antenna sensoriale telefonica | peccato

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Con cinquantasette milioni di cose da fare, rimandate, non fatte, sbagliate, da rifare, la normalità è ricevere una telefonata proprio nel momento in cui di quei cinquantasette milioni almeno quarantasette sono in scadenza e sta per aprirsi una botola sotto i tuoi piedi e tu vieni risucchiato dalla botola nell’inferno degli inadempienti. Che è un girone comunque meglio di tanti altri, con un suo stile. Però la botola è brutta, il buio fa paura, il buco è freddo, tu sei vestita ancora da estate e non ti sei lavata i capelli. La telefonata è di un numero sconosciuto, però senti che invece lo conosci, non è un call center, non è un agente immobiliare, e infatti è tuo figlio con il telefono di un altro (perché ha finito i giga) che non sa più come tornare a casa da un posto lontano e mamma vieni a prendermi tu. Fino a qui ho usato la seconda persona singolare perché succede a tutte. A te, ...