“Gli occhi di Tammy Faye”: recensione del film di apertura della Festa del Cinema di Roma (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ad aprire la 16esima edizione della Festa del Cinema di Roma, ieri 14 ottobre, è stato il film Gli occhi di Tammy Faye di Michael Showalter con protagonista un’incredibile Jessica Chastain, divina nella sua abilità trasformista in grado di mostrare ogni sfaccettatura del suo talento. Il film è un biopic su Tammy Faye Bakker, una telepredicatrice cristiana che, insieme al marito Jim (interpretato da Andrew Garfield), divenne celebre negli Stati Uniti a partire dagli anni ’70. Quella di Tammy Faye è la storia di una fede cieca e senza doppi fini, ma anche di una bambina nata in una famiglia poverissima e cresciuta senza amore che, non appena lo trova, si getta tra le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ad aprire la 16esima edizionedeldi, ieri 14 ottobre, è stato ilGlididi Michael Showalter con protagonista un’incredibile Jessica Chastain, divina nella sua abilità trasformista in grado di mostrare ogni sfaccettatura del suo talento. Ilè un biopic suBakker, una telepredicatrice cristiana che, insieme al marito Jim (interpretato da Andrew Garfield), divenne celebre negli Stati Uniti a partire dagli anni ’70. Quella diè la storia di una fede cieca e senza doppi fini, ma anche di una bambina nata in una famiglia poverissima e cresciuta senza amore che, non appena lo trova, si getta tra le ...

Advertising

CarloCalenda : I fatti degli ultimi giorni a #Trieste dimostrano che non si possono chiudere gli occhi davanti alle frange violent… - RadioItalia : 'Nei tuoi occhi' di Francesca Michielin è nella colonna sonora del film 'Marilyn ha gli occhi neri'!… - fanpage : “L'omosessualità è una brutta malattia, ne sai qualcosa tu”, poi calci, pugni e insulti al 14enne sotto gli occhi d… - ainenbear : peak comedy bam guarda jungkook con gli occhi dell’amore e poi cacca in diretta davanti a lui - sandradesnos : RT @FmMosca: MA CAZZO Non guardate i TG di #Regime Le manifestazioni sono s.p.a.v.e.n.t.o.s.e - SPEGNETE LA TV - SPEGNETE LA RADIO Ci sono… -