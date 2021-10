Gli irrealizzabili sogni postpandemici di Chimamanda Ngozi Adichie

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 15 ottobre 2021) I romanzi, dice una delle romanziere più importanti del mondo, non godono di ottima salute. Lo dice in apertura del Salone del libro di Torino, e lo dice per molte ragioni, una delle quali è la sincerità.è una così brava romanziera che, ogni volta che presento il mio libro, faccio una cosa per cui il mio editore vorrebbe buttarsi dalla finestra: dico di, invece di comprare il mio saggio, comprare “Americanah”, il mio preferito tra i romanzi della. La ragione per cui è spesso nominata durante le mie presentazioni non è però un romanzo: sono le sue interviste, nelle quali dice sempre cose molto sagge su questo tempo sbandato. È, oltre che un’ottima romanziera, un’ottima pensatrice, e un’intervista è più adatta a questi tempi in cui si legge dal cellulare mentre si è in bagno o in metrò: ...