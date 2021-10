Gli enti locali italiani rischiano 23 miliardi di buco (Di venerdì 15 ottobre 2021) BRUXELLES - Gli enti locali italiani rischiano di subire l'impatto del Covid fino ai prossimi dieci anni . E nelle loro casse potrebbe crearsi un buco da 22,8 miliardi . L'allarme arriva direttamente ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 ottobre 2021) BRUXELLES - Glidi subire l'impatto del Covid fino ai prossimi dieci anni . E nelle loro casse potrebbe crearsi unda 22,8. L'allarme arriva direttamente ...

Il 51% dei politici italiani è insoddisfatto dal peso degli enti locali Gli esponenti italiani provengono per la maggior parte da Pd (26), Lega (20) e indipendenti (17). ... la percentuale di chi considera scarso il peso degli enti locali sul futuro dell'Ue varia dall'87% ...

Gli enti locali italiani rischiano 23 miliardi di buco Gazzetta del Sud

