Giustizia | Mattarella | a toghe serve processo riforme e rigenerazione etica

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Presidente della Repubblica, Sergio, in una lettera inviata al presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia scrive come sia necessario un deciso "no a corporativismo ma dialogo con le istituzioni" e come "l'indipendenza della magistratura è un principio cardine che richiede condotte trasparenti"