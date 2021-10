Giulia De Lellis | tutto sulla sorella ed il motivo del cognome diverso

Leggi su formatonews

(Di venerdì 15 ottobre 2021)Deè ormai più che nota a tutti, ma conoscete la? Ecco chi è la giovane e perché ha un. Conoscete ladella Desu di lei (foto: Jacopo M. Raule/Getty Images for Boss).Deè ormai conosciutissima da tutti, nonostante siano passati solamente cinque anni dalla sua prima apparizione in tv. Allora ventenne, partecipò nel 2016 come corteggiatrice a Uomini e Donne, essendo poi la scelta di Andrea Damante, con cui è stata per un periodo salvo poi rompere per il tradimento. Ora,ha ritrovato l’amore fra le braccia dell’imprenditore Carlo, diventando una famosa influencer, modella e anche conduttrice. Ma conoscete ...