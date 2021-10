Giucas Casella ha raccontato come sono nati i suoi poteri (Di venerdì 15 ottobre 2021) Giucas Casella ha parlato del suo passato, e ha raccontato di quando ha capito di avere delle abilità fuori dal comune. “Mia madre era sordomuta. Non è come oggi, ai tempi non si poteva fare molto. Io da piccolo sono cascato nel pozzo e urlavo. Eravamo in campagna, mia madre però non mi sentiva. Il Leggi su people24.myblog (Di venerdì 15 ottobre 2021)ha parlato del suo passato, e hadi quando ha capito di avere delle abilità fuori dal comune. “Mia madre era sordomuta. Non èoggi, ai tempi non si poteva fare molto. Io da piccolocascato nel pozzo e urlavo. Eravamo in campagna, mia madre però non mi sentiva. Il

Advertising

MarcoNeri1987 : #gfvip ultima classifica preferito per quanto mi riguarda dal 12/10/2021al15/10/2021 1)Giucas Casella 89%= 2)Soleil… - la_stordita : RT @nomfup: Scavallati i 40 minuti, Michetti me sta ancora incollato colle mano sulla scrivania. Mai staccate, chiamate Giucas Casella http… - infoitcultura : Lo scherzo a Giucas Casella al Grande Fratello Vip: “tutti squalificati!” | Video Mediaset - infoitcultura : GF Vip 6, Francesca, Manila e Aldo squalificati: lo scherzo a Giucas Casella - infoitcultura : GF Vip, per Miriana e Giucas Casella seduta spiritica in piena notte: cosa hanno visto -