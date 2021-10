Giroud: “Ho sempre ammirato la maglia rossonera, potrebbe essere l’ultima che indosserò. Sheva il mio eroe” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Oliver Giroud, attaccante del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Daily Mail in cui ha parlato della sua nuova esperienza in rossonero. Ecco un estratto delle dichiarazioni: “Ho sempre ammirato questo club e questa maglia, quindi questa potrebbe essere una fantastica conclusione per la mia carriera in Europa. Quando arrivi al Milan senti il ??peso della storia. Ho incontrato il mio idolo Shevchenko molte volte. Gli ho detto che era il mio eroe. Ha riso, ma gli ho fatto firmare una maglietta ed ero felicissimo”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 ottobre 2021) Oliver, attaccante del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Daily Mail in cui ha parlato della sua nuova esperienza in rossonero. Ecco un estratto delle dichiarazioni: “Hoquesto club e questa, quindi questauna fantastica conclusione per la mia carriera in Europa. Quando arrivi al Milan senti il ??peso della storia. Ho incontrato il mio idolo Shevchenko molte volte. Gli ho detto che era il mio. Ha riso, ma gli ho fatto firmare una maglietta ed ero felicissimo”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

