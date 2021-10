Giro d'affari da 45 milioni per gli eSport in Italia, ma mancano incentivi e figure di rilievo (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’analisi di Nielsen commissionata da Iidea mostra un settore ricco di costi e prospettive che nonostante le molte parole spese è ancora molto frenato Leggi su repubblica (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’analisi di Nielsen commissionata da Iidea mostra un settore ricco di costi e prospettive che nonostante le molte parole spese è ancora molto frenato

Advertising

trilubiusgrow : RT @LaStampa: Giro d'affari da 45 milioni per gli eSport in Italia, ma mancano incentivi e figure di rilievo - LaStampa : Giro d'affari da 45 milioni per gli eSport in Italia, ma mancano incentivi e figure di rilievo - LorenzoCaprara3 : @InMonsterland Falliranno, amen. Dopo aver dimezzato loro i posti a sedere, adesso gli riducono di un ulteriore 20%… - searainandtears : Mind your business dio santo, non sono affari vostri se stanno con qualcuno, se escono con la propria famiglia, se… - Valeflo11 : RT @NewsTod06671664: No ma il giro d'affari dei tramezzini lo vuoi mettere a paragone cn dei servizi pubblici efficienti per tutti?No ma pe… -